Roma, Di Francesco ci crede: un miracolo da costruire in campo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco non è un tecnico che crede nei miracoli. Parla schietto, diretto e non ama fare giri di parole per esprimere concetti semplici. La partita col Barcellona è proibitiva. Tre gol da recuperare sono un muro altissimo da provare a scalare e l'allenatore giallorosso è stato chiarissimo in merito. Ma allo stesso tempo, sempre senza raccontare fandonie, ha mostrato di credere alla Missione Impossible. Si parla di calcio, non di fregnacce relative a tifosi e cabala. Secondo Di Francesco, la Roma ha le armi per poter togliere il sorriso sornione sulla bocca di Messi e compagni. "Servirà qualcosa in più - ha detto il tecnico in conferenza - Un po' di fortuna e magari un episodio favorevole come accaduto al Barça nella partita d'andata, ma dobbiamo crederci fino in fondo. E' un dovere". Il messaggio ai propri giocatori è stato inviato: ok il derby, ma prima c'è da riscattare un 4-1 che ha colpito tutti, soprattutto per la prestazione fornita al Camp Nou. Dimostrare che la Roma non è una squadra arrivata per caso ai quarti di finale. E' una squadra che ha un progetto chiaro e preciso: essere una forza in Italia e all'estero, con una mentalità che rispecchi il carattere dei giocatori, dell'allenatore e della città stessa. Per questo domani il Barcellona non si potrà permettere di sottovalutare i giallorossi. I miracoli non avvengono spesso, e in tanti non ci credono nemmeno. Qui però non si parla di miracoli, si parla di calcio. Questo significa che la sorpresa, anche la più assurda, può sempre essere dietro l'angolo.