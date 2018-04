Roma, Di Francesco ci ha sempre creduto. Ora è nella storia

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

Il miracolo chiamato in causa alla vigilia è avvenuto ed Eusebio Di Francesco è l'artefice di qualcosa che per tutti era più di una missione impossibile. Parliamoci chiaro, a crederci, in giro per le strade della Capitale, erano in pochi. Addirittura in molti erano già proiettati al derby con la Lazio, che ha questo punto, pur essendo una delle sfide più sentite dell'anno, passa in secondo piano per il clamoroso successo di una scheggia impazzita che ha sconvolto i pronostici dell'intera Champions League.

L'allenatore della Roma è stato un condottiero incredibile. Ha predicato calma tra 70mila tifosi impazziti. Ha ingabbiato i fenomeni del Barcellona, annichilendo il più forte di tutti, quel Leo Messi che saluta la Champions e che in qualche modo scrive così una pagina di storia al contrario. Di Francesco è riuscito ad accendere un fuoco che ha divampato nei 90 minuti nel cuore di tutti i propri giocatori, uniti gli uni con gli altri senza mai perdere la testa. Un'impresa che parte da lontano, da quella mentalità che lo stesso tecnico sta cercando di inculcare nella testa dei propri uomini e che anche l'ambiente giallorosso è pronto ad accettare.

La Roma è in semifinale di Champions League e ha ribaltato ogni pronostico della vigilia. Di Francesco ci ha creduto fin dal fischio finale del Camp Nou e adesso è ufficialmente entrato, dopo neanche una stagione, nella storia del club romanista.