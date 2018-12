© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato brevemente in zona mista da alcuni tifosi, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha rilasciato una battuta sul mancato rigore assegnato a Zaniolo nel corso del match contro l'Inter. L'episodio sta facendo tanto discutere, l'allenatore giallorosso non si è presentato davanti ai microfoni dei giornalisti per scelta della società, furiosa per il mancato penalty. Ma Di Francesco ci ha scherzato su con una battuta amichevole in mixed zone: "Rigore? Stasera non ho messo gli occhiali". A riportarlo Il Romanista.