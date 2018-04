Roma, Di Francesco: "Ci siamo fatti 3 gol da soli"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RomaTv dopo la sconfitta di Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League di questa sera: “Al di fuori degli errori arbitrali, noi ci siamo fatti 3 gol da soli. Non possiamo permettercelo perché con una squadra forte come il Barcellona puoi compromettere la gara. Penso però sia stato un risultato bugiardo. Episodi? C’è stata anche l’autorete di Manolas, lì dovevamo assorbire meglio ma ci sta di perdere qualche palla a metà campo. De Rossi quella scivolata in genere la mette fuori, oggi all’angolino. Abbiamo commesso troppe incertezze. Non posso dire però che non abbiamo giocato al meglio. Abbiamo creato diverse occasioni ma bisogna buttarla dentro. Il ritorno? Deve essere la partita dell'orgoglio, dobbiamo dare tutti noi stessi in un Olimpico che sarà pieno. La squadra ha fatto vedere di saper far male al Barcellona ma non dobbiamo commettere gli errori di oggi. Florenzi alto? Una strategia, abbiamo assorbito bene il Barcellona sulla sinistra con lui e Bruno Peres, che ha fatto un'ottima gara. Loro anche ci hanno rispettato, senza mettere Dembelé ma utilizzando un terzino alto. Lo fanno loro, figuriamoci noi. La partita è stata interpretata bene nonostante il 4-1. Non posso basarmi solo sugli episodi sfortunati, come quello di De Rossi. Sfruttare le occasioni? Sto rosicando come dite a Roma. Quando tu crei contro il Barcellona, devi segnare. Loro ti puniscono invece al primo errore. Poi anche loro hanno un grandissimo portiere. Ottimista per il terzo posto in campionato? Con queste prestazioni sì, non si incontra sempre il Barcellona. Ora dovrò fare la conta dei disponibili. Sicuramente non avere Nainggolan e Ünder ci ha penalizzato”.