Roma, Di Francesco: "Col Barça senza paura. Nainggolan? Non ci sarà"

Le sue parole a Radio Rai

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, dopo la gara col Bologna ha parlato a Radio Rai: "Infortunio Nainggolan? Da come è uscito non credo, anche se ci ha abituato a recuperi importanti. E' un peccato. Le Nazionali ci hanno tolto anche Under, una serie di cose negative per noi. Oggi siamo partiti molto bene, mettendo il Bologna alle corde, poi dopo aver subito il gol abbiamo perso le nostre trame di gioco, abbiamo fatto un palleggio sterile. Nella ripresa ho cambiato qualcosa, ci siamo mossi bene. Barcellona? Bisogna affrontarlo senza paura. E' una delle migliori squadre al mondo, ma abbiamo fatto grandi cose e non dobbiamo accontentarci".