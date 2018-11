Roma, Di Francesco: "Col CSKA serve determinazione. Siamo in crescita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il CSKA Mosca in programma per domani sera: "Questa squadra ha le possibilità per fare bene anche in campionato. Le prestazioni stanno migliorando. Domani servirà una determinazione unica, abbiamo sei punti ma non siamo ancora a nulla. A Firenze abbiamo fatto benissimo fino al rigore, che non c'era. Dobbiamo però essere meno nervosi e arrabbiarci solo alla fine. Dobbiamo trovale la continuità, ne parlo spesso e vedo una crescita che non è comunque ancora definitiva. Il CSKA ha ottimi giocatori in attacco, dovremo prendere con le molle questa squadra. Il clima sarà dalla loro, dovremo impattare bene la sfida".