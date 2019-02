Roma, Di Francesco: "Col Porto gara delicatissima, evitare disattenzioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato così la netta vittoria di questa sera contro il Chievo ai microfoni di Roma TV: "Buona Roma? Tranne nella parte centrale del primo tempo, in cui abbiamo lasciato il pallino al Chievo e non abbiamo difeso bene. Ma la squadra ha fatto quello che doveva fare".

Sulle prestazioni in trasferta: "Torniamo alla nota dolente, la partita di Coppa Italia ha rovinato tutto dal punto di vista mentale e dei giudizi. La squadra sta crescendo, ma non basta, dobbiamo dare continuità per tutti i 90 minuti. Andremo a giocare martedì una partita delicatissima col Porto, dobbiamo abbassare il margine di errore. Per non prendere gol, che credo sia l’aspetto più importante, non dobbiamo avere disattenzioni: questa era la partita perfetta per allenare questo aspetto e ho avuto buone risposte. Questi ragazzi vanno sempre spronati nel modo giusto, vanno supportati e aiutati, in certi momenti. Mi auguro che diano ancora risposte importanti. Il tempo non è tanto, non c’è modo di dare continuità, nella ripetitività si migliora sicuramente".

Su Kolarov: "Sono contento delle risposte che ha dato, lui vuole rispondere sul campo. La percussione mi ha fatto piacere, è stato bravissimo a scegliere lo spazio interno, era la cosa giusta”.