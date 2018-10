Roma, Di Francesco: "Con le piccole abbiamo peccato di presunzione"

Fonte: VoceGiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo ottenuto con il CSKA Mosca: "Serata Perfetta? Siamo stati bravi a soffrire ma anche bravi a recuperare i palloni nella metà campo avversaria. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra ma dobbiamo sempre fare meglio e portare questo atteggiamento in campionato. De Rossi ha detto che abbiamo fatto sembrare loro meno forti? Vincere in Champions non è mai facile, il CSKA è una buonissima squadra con talento che ha vinto contro il Real e non sarà facile il ritorno. Differenze di preparazione con la Spal? Forse perché si gioca di sera (ride, ndr) . Qualcosa non mi era piaciuto ed e anche venuto fuori, ma finisce lì e rimane tra di noi. Il secondo tempo contro la Spal pregiudica il lavoro e mette in discussione tutto, ma non transigo su atteggiamenti e preparazione. Noi dobbiamo dare maggiore continuità a quello che facciamo, poi le partite si possono vincere e perdere. Il campionato? Si gioca di sera stavolta, forse serve un allenatore per il campionato e uno per la Champions. Assurdo vedere la differenza di preparazione. Con la Spal era importante anche per le scelte che avevo fatto. Si può perdere, ma non in quel modo. Ci può stare anche di fare grandi gare e non portare a casa nulla. "Alla ricerca della continuità"? La continuità l’avevamo anche trovata. Le partite si possono anche perdere, ma non come contro la Spal. Con le piccole quest’anno abbiamo anche peccato di presunzione forse".