Roma, Di Francesco: "Con Montella dato appuntamento in finale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato così della preferenza per il prossimo avversario di Champions: "Ho sentito Montella e ci siamo dati appuntamento in finale. Bisogna sognare e essere ambiziosi. Non mi interessa l'avversario. Dobbiamo mantenere l'equilibrio all'interno del contesto, pensando al Crotone. In Champions, ben venga chiunque, ce la giocheremo alla grande. Statene certi".