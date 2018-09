Roma, Di Francesco: "Condizione fisica una scusa, problema mentale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato ai microfoni di Radio Rai la sconfitta di Bologna: “Oggi se analizzo i dati il 70% di possesso palla siamo stati sterili. Credo che aver preso quei contropiede determina che in tutte le zone del campo ci è mancata cattiveria. La confusione per me è un’altra: di riuscire a mettere dentro quel pensiero che ho io”.

Condizione fisica precaria?

“Dopo aver fatto tante partite, la condizione è acquisita. La condizione fisica è una scusa, l’aspetto mentale è la condizione predominante. Quando hai questa percentuale di possesso devi concretizzare quello che crei”.

Scelte punitive oggi?

“Oggi quando cambio e perdo sono scelte punitive. Sono scelte tecniche. Ho tre terzini e mi porto chi è più in condizione”.

Nelle difficoltà non è meglio stare più attenti in difesa? “Basta guardare come abbiamo preso il primo gol oggi con tutti schierati. Stare sotto palla non significa difendersi bene ma lavorare di squadra, cosa che l’anno scorso ci ha contraddistinto. Chi ha sempre giocato sono i quattro in difesa che l’anno scorso in campionato e Champions hanno fatto bene”.

Squadra indebolita?

“Contro il Bologna, per la potenzialità che avevamo in campo e fuori, dovevamo vincere. Per me è una situazione anche mentale. Sarebbe troppo facile pensare che sia un discorso fisico e preoccupante”.