Roma, Di Francesco convoca i senatori: colloquio per uscire dalla crisi

Il periodo, in casa Roma, sicuramente non è dei migliori e per uscirne Eusebio Di Francesco s'è mosso in prima persona. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, c'è stato un colloquio tra l'allenatore giallorosso e i senatori convocati da Di Francesco stesso, tra cui Manolas, Dzeko, De Rossi, Florenzi, Fazio e Perotti. Un modo per tentare di riorganizzarsi e ripartire quanto prima.