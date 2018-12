Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul momento che sta attraversando la sua squadra e sul ritiro: "C'è un allenatore che ha il suo pensiero che viene meno a causa dei risultati ma c'è la voglia di continuare. Io credo nel mio lavoro ma è ovvio che dobbiamo cambiare rotta. Abbiamo fatto il ritiro perché dobbiamo capire il motivo per cui non stiamo avendo i risultati che vorremmo. Nel mio pensiero di uomo e di allenatore, la voglia è quella di combattere e trovare soluzioni".