Roma, Di Francesco: "D'accordo con De Rossi, giusto dare continuità"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco parla così della necessità di non smantellare la squadra espressa da De Rossi: "Quando si fa un qualcosa di positivo è giustissimo dare continuità ad un percorso e non smantellare, sono assolutamente d’accordo. Poi c’è il desiderio di tanti calciatori, che io non posso conoscere fino alla fine del campionato, alla base di questo è fondamentale l’obiettivo Champions. E’ fondamentale per ragionare in questo modo raggiungere il nostro obiettivo".