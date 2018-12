© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, nel post-Parma, ha rilasciato un'intervista anche a RomaTv. Queste le parole del tecnico capitolino raccolte da VoceGiallorossa: “Abbiamo dato continuità di prestazione alla partita contro il Sassuolo. Nel primo tempo è stata una gara complicata, me lo aspettavo, avevamo giocatori in campo che erano stanchi dopo aver giocato due partite consecutive in una settimana e di fronte avevamo una squadra che ci aspettava e ripartiva in contropiede. Abbiamo concesso una sola occasione, gestendo sempre bene la linea difensiva. Nel secondo tempo abbiamo migliorato il fraseggio, riuscendo ad essere pericolosi in attacco".