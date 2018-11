© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha fatto anche il punto sull'infermeria. Queste le parole del tecnico giallorosso: "I tempi, per De Rossi e Perotti, non si sono allungati ma in passato siamo stati troppo frettolosi nel ributtare in campo alcuni giocatori. Diego rientrerà dopo la sosta, Daniele o prima o dopo la gara contro il Cagliari. Kolarov sta bene e partirà dall'inizio, Santon ha avuto la febbre ma ha recuperato al 100%".