Roma, Di Francesco: "Deficit caratteriali importanti: serve un salto mentale"

Dopo il clamoroso 2-2 arrivato contro il Cagliari, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Radio Rai:

Ti era mai capitata una rimonta del genere?

"Credo di no ma le esperienze aiutano, è dispiacere grande aver preso dei gol del genere anche in vantaggio di uomini, abbiamo dimostrato deficit caratteriali importanti, siamo andati in grande difficoltà quando ci hanno fatto gol".

Quando subite il 2-1, andate in confusione: era già successo...

"Oggi è stata la conferma di questo, dobbiamo cambiare l'aspetto caratteriale della squadra che va in difficoltà in questi momenti. Una gara del genere andava portata a casa e basta, senza pensare all'aspetto tattico o tecnico".

Sugli errori della difesa?

"E' stato Manolas a non prenderla, è stata una grande ingenuità generale, era più difficile sbagliarla. Non aiuta questa gara, va valutata, bisogna ragionarci su e capire le problematiche".

La squadra può raggiungere un posto in Champions?

"Deve fare un salto mentale importante a parte la qualità dei giovani, abbiamo avute tante occasioni per chiuderla e non siamo stati bravi a farlo".