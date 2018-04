Roma, Di Francesco: "Difesa a tre valore aggiunto, non può essere base"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del derby capitolino, il tecnico Eusebio Di Francesco parla così della difesa a tre, grande novità tattica del confronto col Barcellona: "Il modulo è dinamico, è stata una scelta ponderata che ha dato un valore aggiunto a questa squadra. Siamo arrivati ai quarti giocando 4-3-3, i numeri sono tutto o nulla senza cattiveria e convinzione, e li abbiamo avuti in queste due gare. Squadra con pochi centrali e costruita per il 4-3-3? E' vero, è così. Credo comunque che la possibilità di giocare a tre è un grandissimo valore aggiunto. I giocatori sanno che atteggiamento e principi di gioco sono fondamentali, col Barcellona è stato fondamentale far uscire uno dei centrali in aggressione al loro portatore di palla, quindi di fatto difendevamo a quattro. Il mio obiettivo era anche avvicinare un giocatore a Dzeko e mi ha dato risultati importanti, ma non è la medicina definitiva per tutto".