Roma, Di Francesco: "Difficile Zaniolo ancora da '9'. Undici top secret"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto oggi in conferenza stampa Eusebio Di Francesco ha parlato così dei problemi di formazione, iniziando dai giocatori recuperabili per la panchina: "Le possibilità più grandi le abbiamo su Dzeko, valuteremo di portarlo in panchina, considerando che sono 20 giorni che non si allena col gruppo. Abbiamo speranze su De Rossi, oggi verrà valutata la sua condizione in virtù della sua problematica alla cartilagine. Florenzi? Vorrei tenere la formazione top secret ed è difficile, viste le disponibilità che ho. Potrebbe essere utilizzato in quel ruolo, non è la prima volta che lo farebbe, si adatta con molta facilità. Zaniolo o Schick davanti? Più difficile la soluzione di Zaniolo, quando provi delle cose e ti rendi conto che le cose non funzionano è meglio tornare indietro. Si giocheranno il posto Schick, Under e Kluivert per i due posti davanti, anche Cengiz ha avuto qualche problemino in settimana. Difesa a tre o a quattro? Ho provato entrambe le soluzioni, i concetti non cambiano ma forse solo gli interpreti. Al di la di tre o quattro, la Roma deve difendere meglio, in undici. Abbiamo avuto tante difficoltà difensive, come realizzazioni stiamo facendo meglio ma il problema sono i gol subiti. Voglio comunque tenere la formazione top secret".