Roma, Di Francesco: "Dimostrato che meritavamo di andare a Kiev"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ai microfoni di Roma TV ha parlato dell'eliminazione amara dalla Champions League: “Io ci credevo anche sul 2-1, avevamo le potenzialità e la testa. È ovvio che se commetti due errori la situazione si può complicare. Se ci avessero dato quello che ci hanno tolto la partita sarebbe potuta andare diversamente. È stato inutile anche protestare, abbiamo perso tempo. Sicuramente oggi ci hanno tolto. Peccato per il primo tempo di Liverpool, in cui non ci siamo stati: oggi siamo stati sempre nella loro metà campo, la squadra ha avuto cattiveria e desiderio tranne nelle due situazioni, in cui abbiamo subito gol. Questa squadra sta diventando una squadra di uomini, siamo cresciuti. La prima cosa che ho detto loro è di tirar fuori quanto giusto per migliorare. Stasera abbiamo dimostrato di poter essere a Kiev. Abbiamo perso contro una squadra che ha qualità importanti. Poca lettura sulle seconde palle? Sono d’accordo però nella continuità della gara non si può sempre arrivare: un margine di errore c’è sempre perché la capacità dei difensori nel respingere fa la differenza. Oggi abbiamo limitato le loro ripartenze, abbiamo perso 2 palloni sanguinosi. Quando si gioca contro squadre del genere c’è il rischio quando si perde palla nel subire la verticalità. - conclude l'allenatore come riporta Vocegiallorossa.it - Complimenti al pubblico meraviglioso: mi sono emozionato. Il peccato è stato non aver dato la gioia a questo pubblico di un’altra partita”.