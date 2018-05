Roma, Di Francesco: "Dobbiamo crescere. Difficile battere la Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continuare a migliorare e ambire a vincere: questo è la strada tracciata da Eusebio Di Francesco che ha parlato ai microfoni di Roma TV al termine della sfida contro la Juventus: “Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, migliorare dove possiamo migliorare, sapendo che davanti abbiamo una squadra che ha sempre dominato negli ultimi anni. La Juventus ha fatto qualcosa di straordinario e per batterli bisognerà fare a nostra volta qualcosa di extra. Ci auguriamo di poterlo fare, abbiamo il dovere di avere il desiderio di competere. Abbiamo dimostrato di poterlo fare, magari più in Europa che in Italia. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario in Champions. Rimane comunque un pizzico di amaro in bocca, abbiamo fatto grandi cose ma avremmo potuto fare di più. In campionato abbiamo avuto un periodo difficile ma siamo cresciuti anche nei nostri errori. Nella mentalità e nel pensiero di fare la partita la squadra mi è piaciuta anche stasera finché siamo stati in undici. Ci è mancata la qualità nell’ultimo passaggio”.