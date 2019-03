© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di domani contro il Porto: "I risultati dicono che abbiamo fatto molto bene in Champions, ci vogliamo tenere stretti questa competizione. È da tutta la stagione che ci manca la continuità, nel derby non abbiamo fatto bene nel primo tempo ma nella ripresa ci è andata male perché stavamo migliorando. Penso di partire con il 4-3-3 anche domani, poi vediamo se la notte mi porterà nuovi consigli e idee. Il mio futuro? I risultati fanno parte del percorso di un allenatore ma penso soltanto alla squadra, alla Roma e a passare questo turno".