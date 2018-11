Roma, Di Francesco: "Domani Dzeko titolare. Ipotesi Schick esterno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato anche di chi sarà il centravanti titolare nella sfida di domani al Franchi e dell'utilizzo dei giovani a sua disposizione: "Domani giocherà come centravanti Edin Dzeko ma Schick potrebbe giocare anche da esterno. Abbiamo tanti giovani che devono fare il loro percorso di crescita. Arriverà il tempo per tutti, i miei giocatori sono considerati nello stesso modo. Quando faccio le scelte valuto la crescita e i momenti. A volte servono giocatori con più esperienza, altri serve la spensieratezza. Alla lunga saranno coinvolti in tanti, in base però soprattutto a quello che vedrò in allenamento".