Roma, Di Francesco: "Domani in campo per l'ennesima impresa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo conferenza stampa. Nel giorno della vigilia di Roma-Liverpool, l'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco ha rilasciato anche una intervista ai microfoni di Premium Sport: "Sicuramente abbiamo fatto qualcosa di grande e importante, ma noi non vogliamo accontentarci assolutamente e cercare anche l’ennesima impresa. Sarà difficile, ma ce la metteremo tutta. Che sensazioni ho rispetto alla partita contro il Barcellona? Sono molto simili sotto tanti punti di vista. È ovvio che il ripetersi non è mai facile, ma il desiderio di trasformare questo stadio in un’arena è veramente grande. Dobbiamo essere bravi noi con l’impatto che avremo sulla gara cercando di trascinare la nostra gente. Se si riparte da un punto di vista tattico simile a quello contro il Chievo? Si, potrebbe essere come potremmo lavorare in un altro modo. Dico sempre che gli atteggiamenti fanno la differenza, l’approccio che si ha alla gara è fondamentale, poi è normale che il lavoro e la partita tattica diventa importante. A volte riesce bene altre meno bene, ma noi cerchiamo di preparare al meglio questa gara".