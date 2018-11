Roma, Di Francesco dopo il ko: "I fischi un peccato ma vanno accettati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko in Champions League contro il Real Madrid, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato così le prime reazioni della tifoseria: "I fischi sono un peccato ma l'umore della piazza è questo, va accettato. Viene dimenticato cosa si è fatto in Europa perché in campionato stiamo andando sotto le attese, però vorrei parlare della partita perché abbiamo perso il filo logico dopo un ottimo primo tempo, ma nel calcio il risultato determina tante cose. E sono arrabbiato".