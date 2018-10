Roma, Di Francesco: "Dubbio Florenzi-Santon. Dzeko titolare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, nella sua conferenza stampa di oggi ha parlato anche dei suoi dubbi di formazione in vista della partita di domani contro l'Empoli: "Gli unici sicuri in difesa sono Luca Pellegrini e Manolas. Ho un dubbio tra Florenzi e Santon e anche per chi sarà il centrale di sinistra. Deciderà domani, ancora non ho certezze in questo senso. A centrocampo confermato Lorenzo Pellegrini e ci sarà anche Nzonzi. Vediamo come sta De Rossi, altrimenti ci sarà Cristante. In attacco Dzeko giocherà sicuramente, gli esterni li devo ancora decidere. Coric? Sta migliorando, arriverà anche il suo momento. Daniele oggi si è allenato, se sarà al 100% partirà dal 1'".