Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato anche delle condizioni fisiche dei suoi attaccanti: "Dzeko è pronto, possono partire sia lui che Schick dal primo minuto. Ho tanti giocatori che non sono in condizioni ottimali, devo valutare. El Shaarawy? Non ha i 90 minuti ma può giocare domani".