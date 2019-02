Roma, Di Francesco: "Dzeko è stato il primo a scusarsi. Possiamo rifarci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, parlando anche del momento di Edin Dzeko (espulso nella gara di Coppa Italia persa 7-1 contro la Fiorentina): "La sua espulsione credo che sia stata la parte più brutta di una sconfitta dolorosa, ma Edin ha chiesto scusa a tutta la squadra. Al di là di quello che si può dire, uno che guadagna tanto eccetera, siamo uomini, ha avuto un atteggiamento sbagliato e non deve più succedere. Nelle difficoltà dobbiamo essere più uniti. I primi venti minuti del secondo tempo contro la Fiorentina sono stati i migliori, dopo il 4-1 e l'espulsione l'intelligenza di una squadra sta nel non prendere più gol. Abbiamo compromesso questo anche per alcuni atteggiamenti. La fortuna del calcio, come nella vita, è quella di potersi rifare subito, e far capire che può essere stato solo un caso".