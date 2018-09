Roma, Di Francesco: "Dzeko o Schick dal 1'. Perotti infortunato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, durante la conferenza stampa di oggi in vista della gara contro il Frosinone, ha parlato anche di alcuni giocatori in ottica formazione: "Ci sono tante partite alle porte. Giocherà o Dzeko o Schick. Giocando sabato il derby e poi in Champions valuterò attentamente. Perotti? Non è a disposizione per un guaio al flessore. Speriamo di riaverlo contro l'Empoli".