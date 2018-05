Roma, Di Francesco: "Dzeko un trascinatore. Alisson resta? Credo di si"

© foto di Federico Gaetano

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, parla ai microfoni di Premium Sport dopo il successo alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Queste le sue parole:

Fatiche di Champions e defezioni, ma il gruppo cosa ha dimostrato?

"Di saper soffrire nella difficoltà. Mentalmente e fisicamente non eravamo lucidissimi. Me lo aspettavo, era una partita che mi faceva paura, loro avevano il desiderio di rifarsi e salvarsi. Andavano il doppio di noi in certi momenti della partita, noi siamo stati bravi con alcuni giocatori come Dzeko, che oggi è stato un trascinatore. Mi piace il giocatore che capisce la difficoltà della squadra, è questo quello che io voglio".

Il colpo da biliardo di Under e due parate di Alisson…

"Under ha la capacità di preparare il tiro senza caricarlo. Oggi l’ha rifatto, è una sua grande qualità. Per quanto riguarda il portiere, al di là delle qualità, è di grande personalità nei confronti del gruppo. Gioca da portiere per gli altri, non gioca per se stesso per fare la parata bella. E’ un giocatore pratico, fa il portiere come piace a me, quando alleno la linea lui partecipa e gioca quasi assieme ai compagni di reparto e a me piace".

Capradossi che prospettive ha?

"Non lo so, ma quando un calciatore si allena con grande intensità, è stato bravissimo a sfruttarla. Ha fatto un’ottima gara contro due attaccanti fastidiosi".

La Champions vi ha dato consapevolezza e maturità? Mercoledì c’era la possibilità di ribaltarla?

"In Champions potevamo rientrare in partita, è la cosa che ho detto ai ragazzi tra primo e secondo tempo. Basta un episodio che fa girare la partita, quello che mi fa arrabbiare e lo dico ai ragazzi è protestare e cadere nelle provocazioni. Dobbiamo migliorare e ancora crescere in questo. Se avessimo avuto anche 3 minuti, loro erano in bambola, mai dire mai. La consapevolezza è arrivata grazie anche agli schiaffi e alle critiche che ci siamo presi: le critiche se prese in maniera giusta costruiscono e noi siamo stati bravi a crescere".

I nuovi hanno fatto bene, a parte Schick. Come intendi recuperarlo?

"Ribadisco una cosa che ho detto spesso, Patrik ha qualità tecniche e fisiche impressionanti. L’unica cosa è assorbire i momenti di critica in un ambiente non facile, secondo me ci è arrivato un po’ tardi a capire questo. Credo che anche se è più un attaccante, mi dà la possibilità di avere tante alternative, deve essere una risorsa e non un problema e credo lo sia".

Da quanto riparti l’anno prossimo?

"Nella crescita si passa anche attraverso gli errori che abbiamo fatto. L’anno prossimo dobbiamo far meglio soprattutto in campionato. Gli obiettivi non li faccio io, ma la società in base al lavoro che si fa".

Alisson rimane?

Da quello che mi dicono si, ma non abbiamo parlato di mercato con la società. Si è parlato anche di me e del contratto. L’obiettivo è andare in Champions, poi si vedrà