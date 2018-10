Roma, Di Francesco: "E' assurdo, ma l'Olimpico è un tabù"

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ai microfoni di 'Roma TV' ha parlato della sfida di domani contro il CSKA Mosca valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League: "Per noi è una fortuna giocare subito, nel secondo tempo contro la SPAL non abbiamo fatto bene. Olimpico tabù in campionato? È assurdo ma è così, dobbiamo mantenere il cammino positivo in Champions e riportarlo in campionato. CSKA Mosca? Sono stati bravi a rimontare a Plzen, loro hanno qualità davanti ma poca fisicità, sono molto bravi nelle ripartenze".