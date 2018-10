Roma, Di Francesco e l'assenza di De Rossi: "Voglio un'unica identità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida tra Roma e Viktoria Plzen, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato attraverso il microfono di Sky Sport. "Abbiamo cambiato assetto per cercare di migliorare la situazione. Credo che, in ogni caso, sia fondamentale l'approccio mentale, domani non possiamo sbagliare", le prime parole dell'allenatore.

La differenza tra calcio italiano e Champions risiede anche nella fisicità, come si risponde a questa dote? "Con altrettanta fisicità, non si può fare altrimenti. Bisogna pareggiare anche la loro corsa, sono bravi a ripartire con linee strette e hanno un attaccante molto forte. Mi riferisco a Krmencik, seguito anche da squadre italiane. Non è un caso. Inoltre proveremo a mettere in campo la maggiore qualità tecnica per fargli male".

Mancherà De Rossi, da chi si aspetta l'exploit per domani? "Da nessuno in particolare, tutti devono responsabilizzarsi. Daniele è un po' il trascinatore, l'allenatore in campo. Tuttavia - ha detto - domani voglio vedere un'unica identità".