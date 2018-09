Roma, Di Francesco e la sintonia perduta: lo spogliatoio è in crisi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel discorso fatto alla squadra dopo la pesante sconfitta di Bologna, Eusebio Di Francesco ha affermato di non poter più guardare in faccia nessuno e di aver bisogno di risposte immediate per voltare pagina. Da Trigoria però filtrano due concetti che suonano più di un campanello d'allarme: il primo è che alcuni della vecchia guardia non siano più in sintonia con le scelte del tecnico e col suo avallo di una campagna acquisti troppo movimentista; l'altro riguarda alcuni nuovi che pensano che tutti hanno la certezza di non avere continuità di impiego. La riposta che la squadra darà in campo contro il Frosinone sarà fondamentale per capire quanto questi due sentimenti interni allo spogliatoio siano diffusi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.