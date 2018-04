Roma, Di Francesco e un'ambizione che passa dal modello Barça

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

Eusebio Di Francesco non ha mai nascosto la voglia di legare il proprio nome al 'progetto' Roma per lungo tempo. E' un allenatore che ama costruire, a cui piace dare un'impronta di gioco ben precisa da abbinare anche a un pensiero che deve accomunare tutto lo spogliatoio. Nella conferenza stampa di ieri non ha perso tempo nell'elogiare il percorso del Barcellona, un'idea vincente trasmessa negli anni e che di tecnico in tecnico è stata riproposta come un mantra. La mentalità prima di tutto, il gioco prima di tutto. Un modo di giocare che nel tempo è diventato un marchio di fabbrica nel calcio mondiale, tutti sanno come gioca il Barça e nessuno riesce a trovare un vero difetto a questa vera e propria macchina da guerra sportiva.

Anche Di Francesco ambisce a trovare un luogo nel mondo dove poter costruire nel tempo una mentalità che sia un marchio riconoscibile. L'ambizione, nella sua esperienza romana, è proprio questa. Il tecnico giallorosso non vuole essere uno di passaggio, uno che passa, arriva tra le prime tre, merita qualche elogio e poi viene dimenticato. Ambisce a entrare nella storia del club, nei meccanismi della proprietà statunitense a lungo termine, per provare a crescere a braccetto insieme alla stessa società e, perché no, all'intero ambiente romanista. Partire con un'educazione di base solida che possa poi essere riproposta tra i grandi. Sfornare nuovi Totti, nuovi De Rossi, nuovi Florenzi e, un giorno non troppo lontano, competere ad armi pari con la Juventus anche senza disporre della stessa liquidità per il calciomercato. Un'ambizione grandiosa e allo stesso tempo molto complicata, perché di Barcellona, è ovvio, ce n'è uno solo.

Di Francesco ha però voglia di scrivere una pagina di storia che resti scolpita al di là delle vittorie. Ieri è stato molto crudo nel dire che a Roma non c'è mai stata una mentalità vincente, ma ha aperto anche alla possibilità che col tempo essa possa essere acquisita. E' proprio su questo che sta lavorando l'allenatore giallorosso: ottenere risultati nell'immediato per ambire a proseguire questo percorso in futuro. Pallotta è affascinato da questo progetto, perché tra l'altro, alle sue spalle, c'è anche uno che di progetti simili se ne intende, ovvero quel Verdero Monchi pronto a trasformare in oro tutto ciò che tocca. Quindi le basi per sognare in grande nel prossimo futuro ci sono. Sempre che Roma abbia la pazienza di aspettare qualche anno con il rischio di continuare a vedere vincere gli altri per molto tempo.