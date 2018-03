Roma, Di Francesco: "El Shaarawy e Gonalons titolari. Schick? Forse"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante la conferenza stampa il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha dato diverse indicazioni di formazione in vista del Crotone: "Abbiamo recuperato Florenzi che aveva qualche problemino, mentre non ci sarà Perotti che ha provato a non ce la farà. El Shaarawy giocherà dall'inizio, sono convinto che tornerà ad essere quel giocatore decisivo di inizio stagione. Questa può essere una partita importante per lui. Gonalons giocherà dall'inizio al posto di De Rossi. Sta bene, si è allenato bene. In Champions non c'era per una questione tecnica, si è allenato con costanza e impegno. Schick con Dzeko? Potrebbe giocare. A destra ho 3 opzioni che sono Under, Gerson e Schick. Deciderò domani mattina, la notte porterà consiglio".