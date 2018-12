© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari rispondendo a una domanda sugli errori arbitrali e l'utilizzo del VAR: "Rimpianti ce ne potrebbero essere mille. Però poi mi attacco a degli alibi che non voglio avere. Io mi voglio prendere le responsabilità. Anche se ci sono stati tanti errori. Il rammarico riguarda il fatto che dovrebbe essere utilizzato il Var con continuità. Il concetto è: si chiede scusa, ma poi ci rimettono gli allenatori e le partite o i giocatori. Dispiace perché questo tipo di errori potrebbero essere eliminati o diminuiti. Spero che ce ne siano sempre meno, soprattutto nei nostri confronti".