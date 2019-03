Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

C'è spazio anche per una battuta su come la Roma dovrà impostare la gara nella conferenza stampa di presentazione del tecnico Eusebio Di Francesco, oggi intervenuto così all'Estadio do Dragao di Porto: "E' una partita lunga, noi dobbiamo essere bravi a difenderlo questo gol e ripartire di conseguenza. Ribadisco che sarà fondamentale fare una gran fase difensiva, il resto verrà da sè. Florenzi ala destra? Tutto è possibile, i ragazzi sanno di dover essere preparati e non sanno la formazione, niente di niente. Dirti che chi giocherà sarebbe impossibile, non lo sanno nemmeno loro. Voglio vedere la faccia dei calciatori e analizzare situazioni che mi convincono".