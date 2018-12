Roma, Di Francesco: "Felice delle risposte, ma abbiamo concluso poco"

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco è intervenuto al termine della sconfitta contro la Juventus. Ecco l'analisi del tecnico giallorosso ai microfoni di DAZN: "La Juventus anche ha avuto due partite differenti. Ci può stare. La squadra viveva anche le paure e le poche sicurezze, nel secondo tempo ha accettato più duelli. Siamo stati più bravi nella gestione della palla. Siamo mancati nella scelta finale. Loro appena hanno l'occasione calciano in porta. Ci sono delle differenze tra noi e loro, ma sono contento delle risposte della squadra".

Come analizzi il cambio ad una difesa a tre? "Volevo cercare di dare più densità centralmente. Volevo sfruttare le qualità di Kolarov e avvicinare i due attaccanti. Venivamo da un momento difficile, ma devo dire che in alcuni casi potevamo fare meglio".

La cosa più positiva di questa sera? "L'atteggiamento e il cercare l'uno contro uno. Secondo me ci è mancata la finalizzazione. Tenere la Juve nella propria metà campo non è facile, soprattutto allo Stadium. Ma alla fine bisogna anche concretizzare, devi concludere quando crei una mole di gioco simile. Ci manca un po' di malizia. Soprattutto i più giovani, manchiamo nell'ultima scelta".

Schick? "Ha giocato tutta la partita perché c'era ed era dentro al match. Sicuramente non era la gara più facile, ma da un attaccante come lui ci si aspetta facilità nella conclusone. In alcune scelte poteva fare qualcosa di più. Per il resto ha cercato di dare un grande contribuito alla squadra".