Roma, Di Francesco: "Felice per la crescita della squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Rai Sport a margine della Panchina d'Oro a Coverciano: "Ancelotti parla di troppa violenza verbale negli stadi? Condivido pienamente, sono stato a parlare con i ragazzi delle Università. Dobbiamo incitare i nostri beniamini, l'offesa non fa piacere a nessuno. Il VAR? Va utilizzata nel modo giusto, sono per la tecnologia. La vittoria di ieri con la Sampdoria? Sono contento per la prestazione di ieri e per la crescita della squadra".