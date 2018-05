Roma, Di Francesco: "Felice per la stima, ora andiamo in Champions"

Intervenuto in conferenza stampa quest'oggi, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha ribadito la propria soddisfazione per la fiducia incassata dal club: "Le esternazioni della società vanno in linea col nostro percorso, è l'aspetto più positivo di questo momento. Tutti vogliamo crescere, fare un percorso di mentalità costruttivo. Ne sono molto felice, al momento opportunità ci siederemo per parlare del contratto però bisogna raggiungere gli obiettivi e quello primario è arrivare in Champions".