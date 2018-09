Roma, Di Francesco: "Florenzi dal 1'. Pellegrini può darci tanto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, in conferenza stampa ha fatto il punto sulla condizione dei suoi a -1 dalla gara contro il Chievo Verona. "Florenzi ha recuperato e quasi sicuramente giocherà dall’inizio. De Rossi ha avuto qualche problemino, ha saltato un allenamento e mezzo e devo valutarlo. Pellegrini? E' di Roma, questo lo aiuta o no? Ha grandi potenzialità, non ha fatto bene in Nazionale ma può dare tanto alla Roma e al calcio italiano. Sono convinto che il suo valore verrà fuori".