Roma, Di Francesco: "Gara da dimenticare, manca qualcosa mentalmente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata nel derby, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Nel primo tempo la squadra c'è stata poco, la Lazio ci è stata superiore nei duelli mentre nel secondo tempo quando avevamo avuto qualche occasione e stavamo tenendo bene la palla, abbiamo subito il 2 secondo gol che ci ha tagliato le gambe. Manolas? Per noi è importante ma ha avuto febbre e dissenteria forte non era proprio disponibile, non possiamo basare la squadra su un solo calciatore, in generale abbiamo fatto una prestazione al di sotto. Cosa dirai alla squadra? Dobbiamo dimenticare la sconfitta ma farne grande tesoro perché è un derby, è pesante da digerire ma dobbiamo guardare avanti e pensare alla sfida contro il Porto. Siamo carenti a livello mentale, venivamo da ottimi risultati ma oggi la prestazione è stata al di sotto poi che sia stato l'aspetto mentale ed è da un po' che lo dico. Per preparare la gara contro la Lazio mentalmente non servono motivazioni, di per sì già vengono da sole, dobbiamo capire quali tasti toccare, l'aspetto mentale però fa la differenza".