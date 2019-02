Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, dopo il pareggio con il Milan è intervenuto al microfono di RomaTv: "Inutile guardare dietro, abbiamo già combinato abbastanza danni. Per questa sera mi dispiace non aver vinto, sarebbe stata la ciliegina sulla torta vincere dopo la grande prestazione. Bravo Donnarumma a salvare il Milan più volte, noi dovevamo essere più bravi nel chiudere meglio la mole di gioco creata. I ragazzi hanno reagito con personalità in un ambiente difficile. Spero che sia un punto di partenza. Per avere una squadra corta serve che ognuno dia il massimo nel proprio ruolo, dai difensori agli attaccanti. Carattere solo dopo il 7-1? Non è facile rispondere. Siamo caduti in maniera brusca, mi auguro che sia stata l'ultima volta. La forza sta nel sapersi rialzare insieme, oggi l'abbiamo fatto ma non basta. Cercherò di insistere. L'attenzione fa la differenza, il gol che abbiamo preso ad esempio è frutto di quello, non siamo stati bravi a leggere l'unico pericolo che in quel momento era Piatek. Modulo? Dipende dalle partite, abbiamo fatto ottime partite con il 4-2-3-1. Il 4-3-3 mi piace tanto, lo sapete, però per fare il play di centrocampo ci vogliono giocatori come De Rossi".