Roma, Di Francesco: "Guardiamo avanti. Finale, perchè non crederci?"

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato ai microfoni di Mediaset Premium il successo sul Barcellona: "E' giusto che i ragazzi festeggino nello spogliatoio perchè lì dentro ci credevamo veramente. Ho abbracciato i ragazzi e detto che domenica c'è il derby perchè la forza di questo gruppo è guardare avanti non indietro".

Quanto c'è di Di Francesco questa sera?

"Mi prendo le sconfitte, le parole ingrate e i commenti sui social. Però non mi interessa. Sono felice per i ragazzi e non è tanto l'aspetto tattico che conta ma la mentalità. Sono felicissimo per aver portato un nuovo sistema di gioco ma quello che mi interessa è la filosofia di gioco".

Il salto di qualità anche in campionato?

"Nella testa ci vuole qualcosa in più. In campionato bellissime partite, oggi stiamo raccogliendo i frutti di un grande lavoro ed è il giusto premio ad un grande lavoro. Io però ora guardo avanti e non mi guardo indietro".

Crede nella finale?

"Giustamete. Perchè non crederci? Deve essere il nostro obiettivo, non dobbiamo dire 'come va va'".

Schick?

"Secondo me è un grande giocatore, ho fatto questo sistema di gioco per aiutarlo e avvicinarlo a Dzeko. E' stato pericolosissio ma a livello tattico è stato perfetto e sono felice per lui".

Il rigore di De Rossi?

"Il rigorista lo scelgo sempre io. Erano due: De Rossi e Nainggolan. Il primo era De Rossi perchè il più abituato a battere i rigori. Hanno fatto quello che era giusto fare".

Si lascerà andare alle notti romane per festeggiare?

"Io sono molto professionale. Il mio lavoro è davanti a tutto e quando faccio questo lavoro cerco di metterci tanta passione. Per farlo devi avere un senso di serietà, festeggerò con la mia famiglia, con i miei figli".