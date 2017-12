Roma, Di Francesco: "Ho portato il mio metodo senza stravolgere nulla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Roma TV: "La mia avventura sulla panchina giallorossa? Cerco di rimanere sempre me stesso, portando il mio metodo e le mie idee senza però stravolgere le cose nel posto dove arrivo, cercando di far capire quello che voglio e che tipo di persona sono, una persona che vuole costruire e non distruggere. A volte ci si arriva prima, a volte serve più tempo. Questi concetti sono entrati presto nelle teste dei calciatori e dei tifosi, anche a Trigoria tutti mi guardano con il sorriso e spero che questo non cambi con qualche risultato negativo. Le vittorie e le sconfitte bisogna essere capaci di trattarle allo stesso modo, detto che ovviamente mi auguro di perdere il meno possibile. Ma a volte anche una sconfitta può essere salutare, in certi contesti può farti svoltare, come è successo a noi contro il Napoli, in quel secondo tempo. Dal punto di vista mentale ci ha dato tanto quella partita. Dialogo diverso con i giocatori rispetto al Sassuolo? Per me è importante come ci si pone, il calciatore vuole chiarezza e coerenza, ma allo stesso tempo sono importanti le competenze e la conoscenza. Oggi i calciatori vogliono sapere il perché di certe scelte, hanno internet, sono più informati. Credo però che sia sbagliato giudicare un allenatore valutando solo la partita della domenica: bisognerebbe guardare tutto il lavoro settimanale, di cui il match rappresenta solo la parte finale".