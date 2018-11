Roma, Di Francesco: "I cambi? Volevo vincere senza presunzione"

Fonte: Dall'inviato a Mosca, Simone Lorini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma batte ancora il CSKA Mosca e si avvia a grandi passi alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Dalla sala stampa del Luzhniki Stadium Eusebio Di Francesco analizza il successo colto dai suoi. "Kluivert rientrava da un infortunio e non era più lucido, Under è ugualmente un attaccante, i primi due cambi sono stati di ruolo. Solo negli ultimi cinque minuti ho messo Juan Jesus perché loro puntavano sulle palle lunghe. Volevo vincere la partita ma senza andare a fare troppo il presuntuoso", le parole del tecnico in sala stampa in merito alle sostituzioni.