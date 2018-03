Roma, Di Francesco: "I giovani vogliono crescere. Noi con loro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida contro lo Shakhtar. "Dev'esserci mentalità, noi dobbiamo essere bravi a superare le difficoltà. Serve osare qualcosa di più nei 20-25 metri, però l'equilibrio è fondamentale. Non possiamo stare davanti e rischiare un eventuale contropiede per poi andare in svantaggio. Dobbiamo ambire a crescere, così come i nostri giovani".