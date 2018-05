Roma, Di Francesco: "Il distacco dalla Juve? Commessi degli errori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco dopo lo 0-0 contro la Juventus: “Abbiamo giocato con grande mentalità, volevamo presentarci al meglio a questa gara. Fino al rosso di Nainggolan è stata un'ottima gara da parte nostra, poi ovviamente la Juve non ha avuto nemmeno esigenza di spingere e alla fine è venuto fuori questo 0-0. Il distacco dalla Juve? Sicuramente bisogna migliorare per ambire a fare qualcosa di differente, ma ci sono tante squadre che vogliono ambire a fare meglio dei bianconeri, a cominciare dal Napoli che quest'anno ha fatto benissimo. Indubbiamente ciò che conta alla fine sono le vittorie”.

Se le avessero detto che la Roma sarebbe arrivata terza giocando una semifinale di Champions avrebbe messo la firma? “Sicuramente sarei stato contento visto che arrivavo da una piazza diversa, ma se devo essere onesto avevo fatto la bocca anche alla finale. Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con delle grandissime squadre a livello europeo. L'anno prossimo dobbiamo essere bravi ad andare più avanti possibili. Secondo me potevamo essere più vicini alla Juventus, evidentemente abbiamo fatto degli errori che però ci hanno fatto crescere. 18 punti sono tanti, c'è stato un momento della stagione in cui dovevamo essere più attaccati al risultato”.

Si ispira a Zeman o a Sarri? “Sbagliati tutti e due, è a metà... Zeman è stato un insegnante per me. A me piacerebbe essere definito Difranceschiano. Nessuno ha la verità assoluta, dobbiamo dimostrare con le vittorie di poter crescere. Questo deve valere anche per me”.

Il mercato? “Io non sono abituato neanche a chiamare i calciatori. Ci sono dei ruoli che vanno rispettati, Monchi sa bene che cosa fare. Magari prenderò mio figlio Federico”, ha concluso con una battuta.