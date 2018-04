Roma, Di Francesco: "Il Liverpool? Dobbiamo migliorare in Serie A"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Rai Sport dopo il derby di Roma è intervenuto il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco: “Per com’è andata la dinamica della gara avremmo potuto fare gol, anche se la Lazio ha fatto una gara cattiva e determinata. Noi siamo stati un po’ ingenui a cadere nella loro gara. La squadra un po’ si è mossa meglio nel secondo tempo, ma ci sta questo pareggio per come è andata la gara”.

Manolas? “Sia lui che Florenzi erano febbricitanti, ha avuto i crampi nel finale, non credo sia qualcosa di troppo importante”.

Se guardiamo la classifica, la Roma ha segnato un solo gol nelle ultime tre partite. “Mi auguro che la vera Roma sia quella di Champions, dobbiamo capire che determinate gare sono più difficili da preparare rispetto a quella col Barcellona. In Serie A qualche difficoltà in più l’abbiamo trovata, dobbiamo sicuramente migliorare e trattare tutte le gare come quella di Champions”.

In Italia forse si è più furbi? “Noi abbiamo tanti allenatori preparati dal punto di vista tattico, soprattutto quando ci gioca sulle palle sporche. Il gol può cambiare l’inerzia della partita, a volte ci allunghiamo troppo per cercare il gol. Bisogna avere un’applicazione maggiore.

Come mai niente turnover? “Avevo visto i giocatori muoversi bene anche ieri in allenamento, non volevo spostare il pensiero positivo. Avevamo anche avuto due giorni in più di riposo rispetto alla Lazio. Il turnover è sempre un dilemma, dipende sempre dal risultato. Sicuramente nelle prossime gare qualcosa dovrò cambiare, avremo quattro gare in nove giorni”.

Il Liverpool? “Le partite vanno trattate tutte nello stesso modo. Dobbiamo pensare al Genoa, alla Spal e poi al Liverpool. Dobbiamo migliorare soprattutto in campionato, in Champions possiamo fare bene. Abbiamo grande rispetto per il Liverpool, è una squadra che ha segnato tanti gol come la Lazio”.