Roma, Di Francesco: "Il nostro percorso in Champions resta straordinario"

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

© foto di Federico Gaetano

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Liverpool e la conseguente eliminazione dalla Champions League: "Gli obiettivi e il mercato li fissano la società. Se dovessimo arrivare in Champions dovremmo ambire a diventare sempre più grandi. Io sono qui arrabbiato, però ricordiamoci cosa ha fatto realmente la Roma: l'ultima finale l'ha giocata nel tempo che fu. Penso che sia una cosa straordinaria quanto fatto dalla Roma. Dobbiamo cercare di non perdere ciò che di buono abbiamo fatto quest'anno".