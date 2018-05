Roma, Di Francesco: "Il pregiudizio mi dà fastidio. Cresciuti negli errori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha così parlato a Premium Sport dopo il pari a reti bianche contro la Juventus: "In Champions abbiamo fatto qualcosa di straordinario e nonostante grandi cose potevamo fare di più. In campionato abbiamo avuto un periodo difficile ma siamo cresciuti anche attraverso errori. Stasera finché eravamo in undici la squadra mi è piaciuta. Sono soddisfatto e contento della mentalità acquisita dalla squadra. Calo di gennaio? Un insieme di cose che non siamo stati bravi a gestire, io in primis. Ma guardiamo avanti, perché abbiamo portato avanti la Roma. Anche in Europa, affrontando le squadre a viso aperto, a volte anche troppo. Potremo toglierci soddisfazioni. Il pregiudizio mi dà veramente fastidio, così giudicare le persone senza conoscere. Sono stato bravo e fortunato a lavorare dentro la testa a Trigoria. Quando le cose vanno bene si è troppo bravi, mentre si ritira fuori tutto alle prime difficoltà. La capacità deve essere di migliorare anche nelle situazioni buone e questo può fare la differenza in questo ambiente. La Juve ha fatto qualcosa di straordinario e per batterli ci toccherà fare qualcosa di extra-ordinario. Deve essere un dovere per noi e ci dobbiamo riprendere il credito anche in Italia".